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    'Burası Arabistan mı!' Melisa Aslı Pamuk'un son pozuna tepkiler peş peşe...

    Gömlekle verdiği pozda, 'İçimde var' temalı bir reklam sloganıyla tanırım yapan genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk, eleştirilerin hedefinde.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 20:13
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    'Burası Arabistan mı!' Melisa Aslı Pamuk'un son pozuna tepkiler peş peşe...

    Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, şimdiilerde ekranlardan uzak.

    Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, bir markanın iç çamaşırı reklamında yer aldı.

    2011 Miss Turkey Güzeli Melisa Aslı Pamuk, verdiği pozla sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

    "İç çamaşır gözükmüyor"

    Gömlek ile kamera karşısına geçen oyuncunun fotoğrafında, "İçimde ... var" yazması görenlerin tepkisine neden oldu.

    İç çamaşırının gözükmemesini garip bulanlar "Arabistan mı burası", "İçindekini göremiyoruz", "Biz mi tahmin edelim" gibi yorumlarında bulundu.

    Burası Arabistan mı! Melisa Aslı Pamuk un son pozuna tepkiler peş peşe... #1

    Daha önce oyuncu Esra Bilgiç'in yine bir iç çamaşırı reklamında üzerine ceket giymesi eleştirilmişti.

    Burası Arabistan mı! Melisa Aslı Pamuk un son pozuna tepkiler peş peşe... #2


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