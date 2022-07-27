Burçin Terzioğlu siyah mayosuyla teknede yere serildi! 'Ah ne şanslı o deniz'

Burçin Terzioğlu siyah mayosuyla teknede yere serildi! 'Ah ne şanslı o deniz'

İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Burçin Terzioğlu, teknede verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen güzel oyuncu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşadı ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.

Burçin Terzioğlu, daha sonra gönlünü 38 yaşındaki spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı.

Akabinde uzun süredir birlikte olan sevgililerden Terzioğlu'nun parmağındaki yüzük dikkat çekti ve çiftin evlilik planları yaptıkları öğrenildi.

Şimdilerde tatlin tadını çıkaran güzel oyuncu burçin Terzioğlu, verdiği pozlarla gündem oldu.

"Ah ne kadar şanslı o deniz"

Instagram'da 2.5 milyona yakın takipçisi bulunan Burçin Terzioğlu, siyah mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncuynun beğeni yağmuruna tutulan karelerine ise, "Bu güzellik çok fazla", "Ah ne kadar şanslı o deniz", "Maşallah" yorumları geldi.