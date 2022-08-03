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    Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Çok ama çok zarifsin'

    Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..
    • 03.08.2022 - 17:39
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    Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Çok ama çok zarifsin'

    Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı ünlü oyuncu Burcu Biricik güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Başarılı oyuncu şu sıralarda tatilin keyfini çıkarıyor.Burcu Biricik'in tatilden paylaştığı kareler takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Çok ama çok zarifsin #1

    Instagram hesabında 3,6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.Burcu Biricik'in paylaştığı bikinili kareleri iki yüz elli binden fazla beğeni aldı.İşte fotoğraflar..

    Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Çok ama çok zarifsin #2

    Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Çok ama çok zarifsin #3


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