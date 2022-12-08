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- Burcu Biricik straplez dekoltesi ve derin yırtmacıyla poz verdi, takipçileri coştu! 'Eh seni Nalan'
Burcu Biricik straplez dekoltesi ve derin yırtmacıyla poz verdi, takipçileri coştu! 'Eh seni Nalan'
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 14:48
2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, kariyer rotasını oyunculuğa çevirdi.
2007'de Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyona adım adan Burcu Biricik, Artiz Mektebi yarışmasındaki birinciliği ile tanındı.
Ardından teklif üstüne teklif yağan Biricik, Muhteşem Yüzyıl, Ustura Kemal, Çiçero, Şeref Meselesi, Kuzgun ve Kırmızı Oda yapımlarında rol aldı.
Son olarak Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle muhteşem bir beğeni toplayan Burcu Biricik, güzellik yarışmasındaki hallerini aratmıyor.
Nalan'dan dekolte
Sarı saçları ve mavi gözleriyle güzelliğine güzellik katan Biricik, fiziğiyle de göz kamaştırıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan 33 yaşındaki ünlü oyuncu, straplez ve derin dekolteli kıyafet seçimiyle dikkat çekti.
3.6 milyon takipçisiyle iddialı pozlarını paylaşan Burcu Biricik, tam not aldı.
İşte Burcu Biricik'ten dekolteli kareler...