Burcu Biricik vazgeçilmez makyaj malzemesini açıkladı: Yanımdayken güvendeyim...

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle dikkati çeken Burcu Biricik, yanından ayırmadığı makyaj malzemesini açıkladı. Oyuncu, çekimi olmadığı sürece makyaj yapmadığını söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren oyuncu, yer aldığı projelerle dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisine konuk olan ve Boncuk karakterine hayat veren Biricik, güzelliğiyle göz dolduruyor.

Mavi gözleri, sarı saçları ve kusursuz cildiyle dikkati çeken oyuncu, verdiği röportajlarda sırlarını açıklıyor.

Bol bol spor yapan ve makyaj yapmayı çok sevmeyen oyuncu, makyaj yaptığı zamanlarda yanından ayırmadığı ürünü açıkladı.

Sık sık nemlendirici krem kullandığını ve gece uyurken makyajını çıkardığı söyleyen Biricik, saçlarına ise özel bir maske yapıyor.

Peki, Burcu Biricik'in vazgeçemediği makyaj malzemesi hangisi? İşte detaylar...

BURCU BİRİCİK'İN VAZGEÇEMEDİĞİ MAKYAJ MALZEMESİ

Çekimi olmadığı zamanlarda makyaj yapmamaya özen gösteren oyuncu, favori makyaj malzemesinin maskara olduğunu belirtti.

Burcu Biricik'e göre makyaj ne kadar doğal tonlarda tutulur ve hafif yapılırsa o kadar güzel duruyor. Biricik, "Sarışın olmamdan kaynaklanıyor sanırım, maskaram yanımdaysa kendimi daha iyi ve güvende hissediyorum." dedi.

Banyo sonrası peeling ve nem maskesi uygulayan Burcu Biricik, yılda bir kez yaz dönemlerinde saçının rengini açtırıyor.