Burcu Biricik'li Fatma dizisinin akıbeti belli oldu! Önce Camdaki Kız'ı bitirecek...

Bu sezon yoğun bir çalışma temposunda olan Burcu Biricik, yaz sezonunda da setlerde olacak. Biricik, Camdaki Kız'ın çekimleri biter bitmez soluğu Netflix yapımı "Fatma" dizisinde alacak.

Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle sezona adeta damgasını vuran Burcu Biricik, yalnızca televizyonda değil dijitalde de bir o kadar başarılı işlere imza atıyor.

Burcu Biricik, Özgür Önurme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı mini psikolojik drama dizisi Fatma'da, Uğur Yücel ile rol almıştı.

Netflix yapımı Fatma dizisiyle karşımıza çıkan Biricik, temizlikçi karakterini oynadığı yapımda peş peşe cinayetler işleyerek seyirciyi şaşırtmıştı.

İlk sezonu yayınlanan Fatma'nın devam edip etmeyeceği merak edilirken, 2. sezon sinyalleri de gelmişti.

FATMA İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Camdaki Kız'ın yeni bölümleri gelmeye devam ederken, dizinin Haziran ayında yaz arası vermesi bekleniyor.

Burcu Biricik ise iddialara göre tatil planlarını biraz daha erteleme kararı alarak Fatma setine çıkacak.

'Fatma' dizisinin çekimlerine yazın başlanması ve 2022'nin sonlarında yayınlanması bekleniyor.

FATMA DİZİ KONUSU

Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.

Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.