Burcu Emersoy’da Serenay Sarıkaya itirafı! "Evi benden…" Serenay Sarıkaya’nın boşalttığı evi Burcu Esmersoy tuttu. Evin yeni kiracısı Burcu Esmersoy Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.

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Bebek’te Serenay Sarıkaya’nın boşalttığı dairenin yeni sahibi Burcu Esmersoy oldu. Esemrsoy ile eşi Nazım Akandil daireye aylık 130 bin Tl ödeyecek.

Sarıkaya’nın evini kiralayan Esmersoy, "Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş. Eve benden daha iyi bakıyor diyebilirim" dedi.

Bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esmersoy, Seranay Sarıkaya’nın evini tutmasıyla ilgili konuya açıklık getirdi.

Esmersoy, "Nişantaşı'ndaki ofisimi Etiler'e taşıdım. Çünkü çok fazla trafik oluyordu. Orayı ev olarak değil, ofis olarak tuttum. Eşimle orada yaşamıyoruz. Ancak yazıldığı gibi kiralar söz konusu değil. Tabii ki rakamlar biraz abartılı. Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş. Eve benden daha iyi bakıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.