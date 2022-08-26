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    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Şarap gibi kadın'

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.İşte o kareler..
    • 26.08.2022 - 19:08
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    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Şarap gibi kadın'

    Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Esmersoy cesur pozları ile beğeni topluyor.

    Aktif olarak sosyal medyada paylaşım yapan ünlü isim şu sıralarda tatilin tadını çıkarıyor.Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor.

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #1

    45 yaşındaki Burcu Esmersoy'un instagramda 4.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

    Bir teknede verdiği bikinili pozları instagramdan "sezon sonu" notuyla paylaşan Burcu Esmersoy'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Takipçileri Esmersoy'un fotoğrafının altına 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik halis mi' tarzı birçok yorum yazdı.

    İşte Burcu Esmersoy'un son instagram paylaşımı..

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #2

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #3

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #4

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #5

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #6

    Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Şarap gibi kadın #7


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