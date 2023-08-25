Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! 'Gerçek Barbie' Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Burcu Esmersoy'un büyük beğeni toplayan son Instagram pozları..

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Dünya evine girmeye hazırlanan Burcu Esmersoy sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

46 yaşında olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Instagram'da 4.3 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy liseyi Beşiktaş Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Burcu Esmersoy 1997 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etmiş ve "Dostluk Güzeli" seçilmiştir.

Şimdilerde sosyal medya için çeşitli içerikler üreten Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.

Burcu Esmersoy uzun zamandır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlenmek için gün sayıyor.

Burcu Esmersoy son olarak Instagram'da paylaştığı bikinili pozları büyük beğeni topladı. Takipçileri Esmersoy'un o pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte Burcu Esmersoy'un son Instagram paylaşımı..