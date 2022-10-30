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Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında!"

Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında!"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Paris'ten pozlarını yayınladı. Ceketin içine bir şey giymeyen Esmersoy, pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Gören bir daha baktı.