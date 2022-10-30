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- Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında!"
Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında!"
- 30.10.2022 - 16:56
46 yaşındaki başarılı sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, cesur pozlarını yayınlamaktan çekinmiyor.
Nazım Akmandil ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kazancıyla dudak uçuklatmıştı.
Ünlü sunucu, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Paris’te tatil yapan Esmersoy, sosyal medyayı salladı.
Ünlü model, sunucu ve yapımcı olan Burcu Esmersoy'un iddialı Instagram paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Ceketin içine çamaşır giymeyi unuttu
Özel hayatıyla magazin gündemini sallayan ünlü model Burcu Esmersoy, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Siyah ceketinin içine çamaşır giymeyen Esmersoy, ceketin düğmelerini açarak poz verdi.
Ünlü sunucu ve modelin verdiği bu cesur pozlar, Paris'i salladı. Görenler gözlerini alamadı. İşte o pozlar...