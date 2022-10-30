Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.813
-0.72%
BTXN Coin
10.57
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında!"

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Paris'ten pozlarını yayınladı. Ceketin içine bir şey giymeyen Esmersoy, pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Gören bir daha baktı.
    • 30.10.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! 'Kim der ki 46 yaşında!'

    46 yaşındaki başarılı sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, cesur pozlarını yayınlamaktan çekinmiyor.

    Nazım Akmandil ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kazancıyla dudak uçuklatmıştı.

    Ünlü sunucu, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Paris’te tatil yapan Esmersoy, sosyal medyayı salladı.

    Ünlü model, sunucu ve yapımcı olan Burcu Esmersoy'un iddialı Instagram paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

    Ceketin içine çamaşır giymeyi unuttu

    Özel hayatıyla magazin gündemini sallayan ünlü model Burcu Esmersoy, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Siyah ceketinin içine çamaşır giymeyen Esmersoy, ceketin düğmelerini açarak poz verdi.

    Ünlü sunucu ve modelin verdiği bu cesur pozlar, Paris'i salladı. Görenler gözlerini alamadı. İşte o pozlar...

    Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! 'Kim der ki 46 yaşında!' #1

    Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! 'Kim der ki 46 yaşında!' #2

    Burcu Esmersoy cesur kıyafetiyle genç kızlara taş çıkardı! 'Kim der ki 46 yaşında!' #3


    Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi
    İç Haber

    Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi

    Düzce'de kışlık sebze ve meyveler pazara inmeye başladı
    Ekonomi

    Düzce'de kışlık sebze ve meyveler pazara inmeye başladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir