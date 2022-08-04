Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı...

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy, özel hayatı ve giyim tarzıyla sık sık gündem oluyor.

Instagram'da geniş kitleye sahip olan Esmersoy, yaptığı her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyaya yönelen ve Youtube kanalı açan Burcu Esmersoy, paylaşımları ve reklam anlaşmaları ile gündem oluyor.

Aşkları ile sıklıkla gündeme getirilen güzel isim, son olarak Berk Suyabatmaz ile kısa bir süre sonra boşanmıştı.

Esmersoy, şimdilerde yazılımcı Nazım Akmandil ile birlikteliğini sürdürüyor.

Tatiline devam eden Burcu Esmersoy, son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Güzel fiziğini spor yaparak koruyan ünlü isim, rengarenk kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Burcu Esmersoy'un son paylaşımı...