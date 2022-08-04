Petrol
95.25
-1.58%
Euro
18.3472
0.58%
Dolar
17.9449
0.10%
Altın
1.03
1.27%
Borsa
2728
1.63%
Bitcoin
413.788
-1.44%
BTXN Coin
8.49
-4.39%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı...

    Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    • 04.08.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı...

    Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy, özel hayatı ve giyim tarzıyla sık sık gündem oluyor.

    Instagram'da geniş kitleye sahip olan Esmersoy, yaptığı her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

    Sosyal medyaya yönelen ve Youtube kanalı açan Burcu Esmersoy, paylaşımları ve reklam anlaşmaları ile gündem oluyor.

    Aşkları ile sıklıkla gündeme getirilen güzel isim, son olarak Berk Suyabatmaz ile kısa bir süre sonra boşanmıştı.

    Esmersoy, şimdilerde yazılımcı Nazım Akmandil ile birlikteliğini sürdürüyor.

    Tatiline devam eden Burcu Esmersoy, son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

    Güzel fiziğini spor yaparak koruyan ünlü isim, rengarenk kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Burcu Esmersoy'un son paylaşımı...

    Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı... #1

    Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı... #2

    Burcu Esmersoy rengarenk kıyafetiyle dekolte verdi! Görenin aklı çıktı... #3


    İlginizi Çekebilir

    ABD’deki işini bıraktı, dedesinden kalma topraklarda tarıma başladı
    Gündem

    ABD’deki işini bıraktı, dedesinden kalma topraklarda tarıma başladı

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İrfan Can Eğribayat'ın maliyeti belli oldu
    Futbol

    İrfan Can Eğribayat'ın maliyeti belli oldu

    Görüş Bildir