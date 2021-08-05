Burcu Esmersoy yangın bölgesinde! O hareketi görenlerin içini ısıttı..

Yangın bölgesine giden Burcu Esmersoy, yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası başlatan Esmersoy, ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı. O anları paylaşan sunucu, bir kuzuyu ise biberonla besledi.

Türkiye'nin yangınlarla olan mücadelesi devam ediyor. Bölge halkı ve devletin dışında da birçok ünlü isim çalışmalara destek veriyor.

Bölgeye gidip, yangın çalışmalarına destek veren ünlü isimlerden birisi ise Burcu Esmersoy oldu.

Esmersoy, yangın bölgesine giderek kampanya başlattı. İhtiyaç olan malzemeleri toplayan sunucu, bölge halkı ile bir araya geldi.

BURCU'DAN TAM DESTEK

Topladığı yardımlarla afet bölgelerine giden Burcu Esmersoy, ağır kolileri sırtında taşıyarak toplama noktalarına teslim etti. Esmersoy, yardım toplama merkezlerinde de ürünlerin paketlenmesi ve dağıtılmasına yardımcı oldu.

Burcu Esmersoy yangın bölgesinde! Elleriyle besledi... VİDEO

ELLERİYLE BESLEDİ

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangından etkilenen bir kuzuyu biberonla besledi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ünlü isme beğeni yağdı.

Esmersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Evleri kül oldu. Ben burada sessiz kalamazdım. Böyle günde beraber yaraları sarmalıyız" ifadelerini kullandı.