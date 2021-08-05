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- Burcu Esmersoy yangın bölgesinde! O hareketi görenlerin içini ısıttı..
Burcu Esmersoy yangın bölgesinde! O hareketi görenlerin içini ısıttı..
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 16:27
Türkiye'nin yangınlarla olan mücadelesi devam ediyor. Bölge halkı ve devletin dışında da birçok ünlü isim çalışmalara destek veriyor.
Bölgeye gidip, yangın çalışmalarına destek veren ünlü isimlerden birisi ise Burcu Esmersoy oldu.
Esmersoy, yangın bölgesine giderek kampanya başlattı. İhtiyaç olan malzemeleri toplayan sunucu, bölge halkı ile bir araya geldi.
BURCU'DAN TAM DESTEK
Topladığı yardımlarla afet bölgelerine giden Burcu Esmersoy, ağır kolileri sırtında taşıyarak toplama noktalarına teslim etti. Esmersoy, yardım toplama merkezlerinde de ürünlerin paketlenmesi ve dağıtılmasına yardımcı oldu.
Burcu Esmersoy yangın bölgesinde! Elleriyle besledi... VİDEO
ELLERİYLE BESLEDİ
Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangından etkilenen bir kuzuyu biberonla besledi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ünlü isme beğeni yağdı.
Esmersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Evleri kül oldu. Ben burada sessiz kalamazdım. Böyle günde beraber yaraları sarmalıyız" ifadelerini kullandı.