Burcu Esmersoy'dan Mısır'da iddialı pozlar! 'Kim der ki 46 yaşında' Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Burcu Esmersoy'un büyük beğeni toplayan son Instagram pozları..

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Yakın zamanda dünya evine girmeye hazırlanan Burcu Esmersoy sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

46 yaşında olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy uzun zamandır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlenmek için gün sayıyor.

Burcu Esmersoy ve iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil 1 Eylül 2023 tarihinde nikah masasına oturacak.

Instagram'ı son derece aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy'un 4.3 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy liseyi Beşiktaş Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Burcu Esmersoy 1997 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etmiş ve "Dostluk Güzeli" seçilmiştir.

Şimdilerde Mısır'da tatil yapan Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile beğeni topladı.

İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Burcu Esmersoy yaptığı paylaşım ile yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Burcu Esmersoy'un son Instagram paylaşımı..