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- Burcu Kıratlı, Bihter'i taklit etti
Burcu Kıratlı, Bihter'i taklit etti
Sinan Akçıl'ın eski eşi oyuncu Burcu Kıratlı, Afara'ya konuk oldu. Geceye, Kıratlı'nın Aşk-ı Memnu sahnesini canlandırması damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 29.05.2022 - 12:50
- Güncelleme : 29.05.2022 - 13:12
Sinan Akçıl evliliğini ikinci kez bitiren Burcu Kıratlı, Afara adlı müzik - eğlence programına konuk oldu.
Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Burcu Kıratlı, burada Aşk-ı Memnu dizisinin meşhur sahnelerinden birini oynadı.
Bihter Ziyagil taklidi
2008-2010 yılları arasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu adlı dizide; Beren Saat'in 'ölüyorum anlasana' repliğini söylediği sahne unutulmaz dizi sahnelerinin arasına yerleşmişti.
Kıratlı, Bihter Ziyagil’in, “Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar” replikleriyle hatırlanan o sahnesini canlandırdı.
Seyircilerden tam not alan performans, alkış yağmuruna tutuldu.