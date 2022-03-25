Burcu Kıratlı vücudunu saran taytıyla sosyal medyada şov yaptı! 'Sinan Akçıl neler kaybetmişsin be'

Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, Kendall-Kyle Jenner' kardeşlerin yüzü oldu ve kamera karşısına geçti. Kıratlı'nın vücudunu saran siyah taytıyla verdiği pozlar ise olay oldu.

23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Burcu Kıratlı; ilkokulu Ata Koleji'nde, ortaokulu BJK Koleji'nde, lise eğitimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitede görsel tasarımı okumasına rağmen oyunculuğa yönelmek isteyen Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

2010-2012 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide ekran karşısına geçen Burcu Kıratlı, Diriliş Ertuğrul projesinde tanındı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde 2 sezon boy gösteren ve Gökçe Hatun karakterine hayat veren güzel isim, kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Kariyerinde çok fazla başarı ve ödül elde eden Burcu Kıratlı, aşk hayatında ise istediğini bulamadı ve ikinci evlendiği Sinan Akçıl'la boşanma kararı aldı.

Sinan Akçıl'la yaşadığı ilişki nedeniyle sıklıkla gündem olan güzel oyuncu, setlere geri döndü ve Kendall ile Kyle Jenner kardeşlerin markalarının yeni yüzü seçildi.

Fiziği ile mankenlere taş çıkaran Burcu Kıratlı, verdiği pozlar ile sosyal medyayı adeta yerinden oynattı.

BURCU KIRATLI NEFES KESTİ

Burcu Kıratlı, dünya sosyetesinin bir numaralı isimleri arasında bulunan Kendall Jenner ve Kyle Jenner kardeşlerin markaları Kendall+Kylie'nin marka yüzü oldu.

Bu marka için kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı, fiziğini ve güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Kıratlı'nın kusursuz fiziği siyah taytıyla birleşince, akılları aldı.

Sosyal medyadan yeni markası için çektirdiği kareleri paylaşan Kıratlı hayranlarından yorum aldı.

Kıratlı için hyaranları, "Vay be" , "Burcu geri döndü" tarzında binlerce yorum yaptı.