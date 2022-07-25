Burcu Kıratlı yalnız başına tatile çıktı! Yeşil bikinisiyle beğeni topladı!

Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Kıratlı yalnız başına tatile çıktı.Yeşil bikinisi sosyal medyanın gündemine oturdu..

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı özel hayatı ile magazin dünyasının sık sık gündeme gelen isimleri arasında yer alıyor.Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Nail Gönenli ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündem olmuştu.

Bodrum'da tatil yapan Burcu Kıratlı giydiği yeşil bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medyada uzun süre konuluşan Burcu Kıratlı Türkbükü'nde tatilin keyfini çıkarıyor.

İşte 32 yaşındaki güzel oyuncunun gündem olan o yeşil bikinili pozları;