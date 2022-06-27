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    Burcu Kıratlı'dan yatak üstünde pozlar! 'O nasıl bir duruş'

    Sinan Akçıl ile ikinci kez evliliğini sonlandıran Burcu Kıratlı, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 22:37
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    Burcu Kıratlı'dan yatak üstünde pozlar! 'O nasıl bir duruş'

    Eğitim hayatını oyunculukla tamamlayan Burcu Kıratlı, asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle yaptı.

    Birçok film projesinde de yer alan Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.

    Radyo ve televizyon dallarında ödüllere layık görülen Burcu Kıratlı, adını daha çok Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme taşıdı.

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 aylık evliliklerini 3 yıl önce ani bir kararla sonlandırmıştı.

    Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çiftten geçen aylarda kötü haber gelmişti.

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı alarak yollarını ayırdı.

    32 yaşındaki Burcu Kıratlı, öte yandan güzelliği ve sosyal medyadaki cesur kareleriyle de dikkatleri çekiyor.

    Burcu Kıratlı'dan cesur kareler

    Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, yatak üstünedeki pozlarıyla beğeni topladı.

    Mini şortuyla kamera karşısına çeken Kıratlı, takipçilerinden tam not aldı.

    Kıratlı'ya "Çok güzelsin", "O nasıl bir duruş", "Sayende sevaba girdik" tarzında yorumlar geldi.

    İşte o paylaşım...

    Burcu Kıratlı dan yatak üstünde pozlar! O nasıl bir duruş #1

    Burcu Kıratlı dan yatak üstünde pozlar! O nasıl bir duruş #2


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