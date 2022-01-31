Burcu Kıratlı'nın bir de tesettürlü halini görün! O kareler sosyal medyayı yıktı...

Burcu Kıratlı'nın bir de tesettürlü halini görün! O kareler sosyal medyayı yıktı...

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, tesettürlü kareleri ile gündem oldu. Bir film için tesettür takan Kıratlı'nın o halleri, hayranları tarafından beğenildi.

Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı, yeniden boşanma aşamasına geldi ve mutluluğu uzun sürmedi.

Sinan Akçıl çıkan boşanma iddialarını, "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız. Ne karar alırız şu anda bilmiyorum.

Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir." açıklaması ile doğrulamış akabinde Burcu Kıratlı dava açmıştı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra yeniden güçlü bir çıkış yapamayan Kıratlı, gündeme sadece evliliği ile gelmeye başladı.

Burcu Kıratlı'nın evliliğini bir kenara bırakırsak; uzun bir süre önce yer aldığı bir filmde tesettür taktığı ortaya çıktı.

Kıratlı'nın 2015 yılındaki sinema filminde tesettürlü olarak rol aldığı görüntüler geçen zamanın ardından gündem oldu ve sosyal medyaya düştü.

Oyuncunun o halini gören hayranları hem çok şaşırdı hem de beğenip yorum yapmaktan geri kalmadı.

BURCU KIRATLI'NIN TESETTÜRLÜ HALLERİ

Sosyal medya üzerinden birbirinden iddialı karelerini yayınlayan Burcu Kıratlı, Bizim Hikaye adlı sinema filminde, Elif karakterine hayat verdi.

Haluk Piyes, Çiğdem Batur ve Cansel Elçin ile birlikte başrolü paylaşan Kıratlı, rolü gereği tesettür takmıştı.

2015 yılında yayınlanan sinema filmi sonrası ortaya çıkan kareler, sosyal medyayı adeta salladı.

Kıratlı'nın hayranları tesettürlü halini beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmedi. Özellikle filmi izleyen fanlar, "Filmde ayrı bir güzeldin" demekten kendisini alamadı.

Kıratlı'nın her halini beğenenler, sosyal medya üzerinden bunu sıklıkla dile getiriyor.