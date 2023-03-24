Burcu Kıratlı'nın tesettürlü hali gündeme oturdu! Gören bakmalara doyamadı: "Nasıl tatlı olmuş" Bizim Hikaye filminde imaj değiştiren ve tesettür takan Burcu Kıratlı, güzelliğiyle olay oldu. Kıratlı'nın tesettürlü karelerini gören hayranları, "Çok yakışmış Burcu" demeden de geçemedi.

23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Kıratlı, lise öğrenimini Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio'da oyunculuk üzerine eğitim alan Kıratlı, ilk kez Elde Var Hayat dizisiyle ekran karşısına çıktı.

2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıkan oyuncu, Diriliş Ertuğrul sayesinde tanındı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe'ye hayat veren Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi'de ise ününe ün katmayı başardı.

Güzel isim uzun zamandır Sinan Akçıl ile yaşadığı inişli - çıkışlı ilişkisiyle gündem oluyordu.

Oynadığı dizilerden çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, uzun zamandır ise ekranlardan uzak.

Ekranlara ne zaman döneceği belli olmayan oyuncunun Bizim Hikaye filmindeki tesettürlü imajı ise gündeme düştü.

Güzel ismin tesettürlü karelerini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Burcu Kıratlı ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile olan ilişkisini noktaladı.

Uzun zamandır bu ilişkiyle gündemde olan Kıratlı, şimdi ise tesettürlü kareleriyle gündeme getirildi.

Burcu Kıratlı, Bizim Hikaye adlı sinema filminde, Elif karakterine hayat verdi.Haluk Piyes, Çiğdem Batur ve Cansel Elçin ile birlikte başrolü paylaşan Kıratlı, rolü gereği tesettür takmıştı.

2015 yılında yayınlanan sinema filmi sonrası ortaya çıkan kareler, görenleri adeta büyüledi. Özellikle filmi izleyen fanlar, "Filmde ayrı bir güzeldin" demekten kendisini alamadı.