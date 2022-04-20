Burcu Özbek deri elbisesiyle bacak bacak üzerine atıp, uzanınca... Ateş kırmızısı dudakları olay oldu!

Aşk Mantık İntikam'ın güzeller güzeli Esra'sı Burcu Özbek, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Savurduğu saçları ve kırmızı ruju ile kusursuz gözüken ünlü isim, beğeni rekoru kırdı.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özbek, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alarak oyunculuğa adım atan Özbek, asıl çıkışını Güneşin Kızları sayesinde yaşadı.

Berk Atan, Tolga Sarıtaş, Emre Kınay ve Hande Erçel gibi isimlerle oynayan oyuncu, Afilli Aşk dizisinde ise ününe ün kattı.

Çağlar Ertuğrul ile birlikte boy gösteren oyuncu, Aşk Mantık İntikam dizisinde de Esra karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Sayısız proje ve reklam filminde yer alan güzel oyuncu, oynadığı diziler sayesinde de sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırdı.

Paylaştığı birbirinden güzel karelerle hayranlarından tam not alan Burcu Özbek, Elele Dergisi için kamera karşısına geçti.

Bu özel çekim için en güzel haliyle pozlar veren ve kırmızı rujuyla dikkati çeken Özbek, savurduğu saçlarıyla şov yaptı.

Burcu Özbek'ten nefes kesen pozlar

Aşk Mantık İntikam dizisinin final vermesinin ardından dinlenmeye hazırlanan Burcu Özbek, güzelliğini konuşturmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Özel çekimler için kamera karşısına geçen ve birbirinden güzel pozlar veren Özbek, havasını herkese gösterdi.

Siyah deri elbisesi ve savurduğu saçlarıyla şov yapan Burcu Özbek, görenlerin sesini soluğunu kesti.

Bacak bacak üzerine atan Burcu Özbek için, "Çok güzelsin" , "Saçlarını savurman beni bitirdi" , "Kırmızı rujun olay" tarzında yorumlar geldi.

Gençlerin ilgiyle takip ettiği Burcu Özbek'in adı bir ara rol arkadaşı İlhan şen ile aşk dedikodularına karışmıştı.