Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'ın setinden paylaştı! Göğüs dekolteli görüntüleri olay oldu

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan Burcu Özberk, dizi setinden göğüs dekolteli bir video paylaştı. Söz konusu video, kısa sürede hızla yayılarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı No:9 Production imzalı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Aşk Mantık İntikam'da Esra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Başarısıyla olduğu kadar güzelliğiyle de gündemde olmayı başaran Özberk, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

31 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

SETTEN PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU

Yaz boyunca sette olan ve bölüm çekimlerini hiç aksatmayan Burcu Özberk, zaman zaman setten paylaşımlar da yapıyor.

Setteki pozitif hali herkes tarafından çok sevilen Özberk'in, Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı son video ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Güzel oyuncu, hikaye bölümünden yayınladığı videosunu, ''Güne böyle başlamak mı?'' notuyla paylaştı.

Videoda, Özberk'in cesur kıyafeti ve dekoltesi gözlerden kaçmazken hayranları güzel oyuncuya adeta iltifatlar yağdırdı.