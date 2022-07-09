Burcu Özberk beyaz mini elbisesiyle poz verdi! Bu güzellik halis mi?

Burcu Özberk beyaz mini elbisesiyle poz verdi! Bu güzellik halis mi?

Ünlü oyuncu Burcu Özberk tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca hayranları yorum yağmuruna tuttu..

Ünlü oyuncu Burcu Özberk tatil pozları ile sosyal medyada gündem oluyor.Güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini mutlu ediyor.

Attığı fotoğraflar binlerce yorum ve beğeni alan Burcu Özberk sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Burcu Özberk'in başrolünde rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti.

Ünlü oyuncu bir süre çalışmak istemediğini ve kendisine vakit ayırmak istediğini açıklamıştı.

Şimdilerde bol bol tatil yapan oyuncu beyaz mini elbisesi ile paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.İşte Burcu Özberk'in "Yaz" notuyla paylaştığı o fotoğraflar..