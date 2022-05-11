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    Burcu Özberk 'Bir tane yetmez' dedi, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! Kıvraklığı olay oldu

    Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde kamera karşısına geçen Burcu Özberk, tatiline devam ediyor. Bali'den yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çeken Özberk, bikinili fotoğraflarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 14:14
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    Burcu Özberk 'Bir tane yetmez' dedi, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! Kıvraklığı olay oldu

    11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde ekrana ilk kez çıkan Burcu Özberk, güzelliğiyle ve oyunculuk performansıyla tanındı.

    Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri sayesinde kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Özberk, yıldızı parlayan oyuncular arasına yerleşti.

    Aslan Ailem, Afilli Aşk, Çocukluk ve son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, uzun süren sezonun ardından tatile çıktı.

    İlhan Şen ile birlikte Aşk Mantık İntikam dizisinde partner olan ve dikkatleri üzerine çeken Özberk, Bali'ye gitti.

    Bali'den paylaştığı karelerle cesurluğunu bir kez daha ortaya koyan Burcu Özberk'in tatili kaldığı yerden devam ediyor.

    Her anını dinlenerek geçiren Burcu Özberk, son paylaştığı karelerine ek olarak bikinili pozlarını yayınladı.

    "Alev aldı buralar"

    Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden Burcu Özberk, bikinili pozunu 9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı.

    O pozlara, "Taş gibisin", "Yandı buralar" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

    Güzelliği ve verdiği pozlarla sık sık gündeme getirilen Burcu Özberk, hayranlarının aklını başından almaya devam ediyor.

    Şu sıralar özel hayatında yalnız olduğu bilinen Özberk, bir dönem rol arkadaşı İlhan Şen ile aşk yaşadığına dair dedikodularla gündeme gelmişti.

    Burcu Özberk Bir tane yetmez dedi, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! Kıvraklığı olay oldu #1

    Burcu Özberk Bir tane yetmez dedi, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! Kıvraklığı olay oldu #2

    Burcu Özberk Bir tane yetmez dedi, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! Kıvraklığı olay oldu #3


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