Burcu Özberk ceket içine sütyen giydi, derin dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Taş gibi kadınsın'

Bir süre Bali'de tatil yapıp ülkeye dönen Burcu Özberk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe ceketinin içine saks mavisi sütyen giyen Özberk'in kareleri, beğeni yağmuruna tutuldu.

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, dizide hayat verdiği Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan ve oldukça yakıştırılan Burcu Özberk, dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.

Burada bir süre dinlenip sezonun yorgunluğunu atan Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile takipçilerini mest etti.

Cüretkar kareleri ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.

Şu sıralar ekranlara dönmeye niyeti olmayan ve kendine zaman ayırmayı tercih eden oyuncu, geçirdiği keyifli pazar gününden paylaşımlar yaptı.

Sokak tarzıyla mest etti

Instagram hesabından "Çocuklarla güzel bir pazar" notuyla paylaşım yapan Burcu Özberk, sokak tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ceket takımının içine saks mavisi bikini giyen Özberk, doğal güzelliği ve formda vücuduyla hayranlarından tam not aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

32 yaşındaki oyuncunun cesur tarzına, ''Güzelliğin göz kamaştırıcı'', ''Taş gibi kadınsın'', ''Tarzın çok iyi'', ''Fiziğin muhteşem'', ''Bu güzellik gerçek olmaz'' gibi yorumlar yapıldı.