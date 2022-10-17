Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Burcu Özberk'in tatil pozları olay oldu. Güzel oyuncuya hayranları övgü dolu yorumlar yağdırdı.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım atan Burcu, asıl ününe Güneşin Kızları sayesinde kavuştu.

Bu dizide Nazlı'ya hayat veren oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Akabinde Aslan Ailem ve Afilli Aşk'ta yer alan Özberk, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yakıştırıldı.

Serkay Tütüncü ile aralarında olan aşk iddiaları asılsız çıkarken kariyerine ağırlık veren Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde yer aldı.

Dizide Esra'ya hayat veren ve şu sıralar Murat Boz ile yeni bir proje hazırladığında olan Burcu, tarzını yeniledi.

Saçlarını siyaha boyatan ve tatile çıkarak kafasını dinleyen Özberk, kusursuz fiziği ile de dikkati çekiyor.

Sosyal medyua hesabını aktif kullanan ve her çektirdiği kareyi paylaşan oyuncu, soluğu İtalya'da aldı.

Bali'den sonra İtalya'da verdiği pozlarla da olay olan Burcu Özberk, göğüs dekoltesini konuşturdu.

Burcu şov

Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Burcu Özberk, dünya çapında tanınmaya başlandı.

Kısa süre içerisinde güçlü bir hayran kitlesi edinen Özberk, son oynadığı dizi ile bunu ikiye katladı.

Dizideki rol arkadaşı İlhan Şen ile adı aşk dedikodularına karışan ancak yalnız olduğu bilinen Özberki, Aşk Mantık İntikam'ın finalinden sonra gezmeye başladı.

Tatile çıkan ve çıktığı kareleri sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, hayranlarını etkilemeyi başardı.

Son olarak İtalya'ya giden ve birçok yeri gezen Özberk, mini elbisesi ile herkesi büyüledi.

Zayıflığı ile mankenlere taş çıkartan güzel oyuncuya hayranları övgüler yağdırdı.

Bir hayranının, "ablam müzeye sanat eseri girisinden girmis masallah????????" demesi ise dikkati çekti.