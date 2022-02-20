Burcu Özberk göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile ortalığı yıktı! Serkay Tütüncü kayıtsız kalamadı

Burcu Özberk göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile ortalığı yıktı! Serkay Tütüncü kayıtsız kalamadı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özberk, son olarak göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, asıl çıkışını başrolünü Tolga Sarıtaş, Hande Erçel ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

Daha sonra Afili Aşk dizisinde rol alarak ününe ün katan Burcu Özberk, şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Özberk, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Özberk, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemine geliyor.

GÖĞÜS VE BACAK DEKOLTELİ POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Instagram'da yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, son olarak göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

32 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalamadı. Tütüncü, nazar bocuğu emojisi koyarak paylaşıma ilk yorum yapan isim oldu. Melisa Döngel de kalp emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.