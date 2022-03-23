Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açtı, altına hiçbir şey giymedi! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi...

Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açtı, altına hiçbir şey giymedi! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya hesabından pencere kenarında çekildiği karelerini paylaştı. Özberk'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Asıl çıkışını başrolünü Tolga Sarıtaş, Hande Erçel ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yapan ünlü oyuncu Burcu Özberk, daha sonra Afili Aşk dizisinde rol alarak ününe ün kattı.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiriyor.

Partneri İlhan Şen ile oldukça uyumlu olan ve yakıştırılan Özberk, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul eden Özberk, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen güzel oyuncu, o çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PENCERE ÖNÜ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Instagram'da yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, son olarak pencere kenarında verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

22 yaşındaki Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini noktalayan Burcu Özberk, pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçti.

Özberk'in, "Şu sıcacık havalara geçebiliyor muyuz?" notunu düştüğü paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

32 yaşındaki oyuncuya, ''Yaktın yine Instagram'ı'', ''Bu ne güzellik'', ''Yine harikalar yaratıyorsun'', ''Bebek gibisin'' şeklinde yorumlar yapıldı.