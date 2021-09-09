- Haberler
- Medya Haberleri
- Burcu Özberk ile birlikte denilmişti! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş
Burcu Özberk ile birlikte denilmişti! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 21:56
Her cuma FOX TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen ikilisinin uyumu, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.
31 yaşındaki Burcu Özberk ve 34 yaşındaki İlhan Şen'in aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları güçlendirecek hamle ise dizide Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen'den gelmişti.
Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fotoğrafa beyaz kalp koyması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından ikiliden yanıt gelmedi ancak izleyiciler ikilinin aşk yaşadığını kabullenmişti.
PINAR GÜLKAPAN İLE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Yaşananların ardından İlhan Şen'in özel hayatı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakıştırılan İlhan Şen'in meslektaşı Pınar Gülkapan ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Oyunculuk kariyerlerinin ön planda olmasını isteyen ikilinin, birlikte paylaşım yapmamayı tercih ettiği öne sürüldü.
PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?
''Siccin 5'' adlı yapım ile tanınan oyuncu Pınar Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- 2021 - Ex Askim (Deniz)
- 2021 - Sol Yanim (Ayşe)
- 2018 - Siccin 5
- 2018 - Zomerbroeders
- 2016 - Adi İnsan
TİYATRO OYUNLARI
- Azizname
- Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde
- Sarsıntı