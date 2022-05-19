Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle poz verdi, kusursuz fiziği ortalığı kasıp kavurdu! 'İnsan utanır biraz ya'

Dizisi bittikten sonra soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, tatil pozlarına yenilerini ekledi. Kumlarda kırmızı bikinisiyle uçurtma uçuran Özberk, doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, dizide hayat verdiği Esra karakteriyle beğeni topladı.

Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan Burcu Özberk, dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.

Burada bir süre dinlenip sezonun yorgunluğunu atan Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile mest etti.

Cüretkar kareleri ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, çok konuşulan tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Kırmızı bikinisiyle poz verdi

Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk, kumlarda kırmızı bikinisiyle verdiği pozları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Sıcak kumlarda bikinisi ile uçurtma uçuran Burcu Özberk, doğal güzelliği ve formda vücuduyla kendine hayran bıraktı.

Oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

32 yaşındaki oyuncuya, ''Güzelliğin göz kamaştırıcı'', ''Kitap gibi kadınsın'', ''Güzelliğin insanın aklını başından alıyor'', ''İnsan utanır biraz ya bu kadar güzel olunur mu'' yorumları yapıldı.