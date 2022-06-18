Burcu Özberk minicik pembe bikinisiyle plajını tozunu attırdı! Görenin nutku tutuldu.. 'İşte kadın be..'

Burcu Özberk, dizisinin final vermesinin ardındna tatillerine devam ediyor. Bodrum Gölköy’de tatile çıkan Özberk, kış sezonunu iyi geçirdiğini kusursuz fiziğiyle gözler önüne serdi.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteriyle boy gösteren Özberk, bu sayede oyunculuğa adım atmış oldu.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olurken, bu diziyi Aslan Ailem takip etti.

Nazlı karakteri ile büyük bir ün yakalayan Burcu, 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde boy gösterdi.

Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam isimli projede yer aldı.

İlhan Şen ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Burcu Özberk, dizisi bitince soluğu Bali'de almış ve pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Bali'nin ardından rotayı Bodrum'a çeviren güzel isim, bikinisiyle plajın adeta tozunu attırdı.

Güzelliği ile dikkati çeken Burcun Özberk'in kusursuz fiziği, yaza iyi bir başlangıç yaptığının göstergesi oldu..

Burcu Özberk plajda

Ekranların sevilen ismi Burcu Özberk, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Önceki gün Gölköy'de, üç ay önce barınaktan sahiplendiği köpeği Çangu ile denize girerken görüntülenen Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Çangu’yu yüzerken telefonu ile fotoğraflayan Özberk, siyah ve pembe bikinileriyle herkesin ilgisini ve özgü dolu yorumlarını topladı.