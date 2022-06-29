Burcu Özberk öyle bir göğüs frikiği verdi ki... Görenin tansiyonu düştü!

Burcu Özberk öyle bir göğüs frikiği verdi ki... Görenin tansiyonu düştü!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, köpeğiyle tatile çıktı. Tatilin keyfini çıkaran başarılı isim, paylaştığo pozuyla herkesin aklını başından aldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan'a hayat verdi.

Bu dizi sayesinde tanınmaya başlayan Burcu Özberk'in asıl ünü ise Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Nazlı ile oldu.

Bu karakterden sonra ünlenen Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

İkilinin yıldızı tutarken Özberk bu projenin ardından, Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle karşımıza çıktı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen ile birlikte oynayan Burcu Özberk, dizi bittikten sonra tatil serisi başlattı.

Bali'ye daha sonra ise Bodrum'a giden Burcu Özberk, son zamanlarda verdiği pozlarla gündem olmaya başladı.

Kusursuz fiziği ve tarzını konuşturan Burcu Özberk, son olarak Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı kare ile olay oldu.

Burcu büyüledi

Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, paylaştığı deniz manzaralı fotoğraflarıyla ilgi odağı olmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez beyaz bluzuyla çekildiği derin dekolteli bir fotoğrafını, takipçileriyle paylaştı.

Güzel ismin bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları karşılıksız kalamadı.Özberk'in hikayesine yorum yapanlar, kalp emojisi koymayı ise ihmal etmedi.