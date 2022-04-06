Burcu Özberk sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! O kareleri görenlerin nefesi kesildi...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, Instagram'dan sahil kenarında çekildiği karelerini paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adım attı.

Asıl çıkışını ise başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yapan Burcu Özberk, daha sonra Afili Aşk dizisinde rol aldı.

Bu dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle ününe ün katan Özberk, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Özberk, Esra'nın Ozan'a olan aşkını başarılı bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

Partneri İlhan Şen ile uyumu oldukça beğenilen güzel oyuncu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Instagram hesabında 9 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sahil kenarından paylaştı

Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk, son olarak sahil kenarında çekildiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendisine hayran bırakan Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

32 yaşındaki oyuncuya, ''Akşam güneşi güzele vururmuş'', ''Bu ne güzellik'', ''Gülümsemenle parlıyorsun'', ''Bebek gibisin'' şeklinde yorumlar yapıldı.