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    • Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor

    Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Burcu Özberk, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak sere serpe kanepeye uzanıp poz veren Özberk, göğüs dekolteli kareleriyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 21:45
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    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor

    Son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, dizide canlandırdığı Esra karakteriyle adından söz ettirdi.

    Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan ve oldukça yakıştırılan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.

    Burada bir süre dinlenip sezonun yorgunluğunu atan Özberk, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı tatil pozları ile takipçilerini büyüledi.

    Cüretkar kareleri ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yaptı.

    Şu sıralar ekranlara dönmeye niyeti olmayan ve kendine zaman ayırmayı tercih eden oyuncu, son paylaşımıyla da çok konuşuldu.

    Sere serpe kanepeye uzandı

    Instagram'da 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Burcu Özberk, sarı takımıyla sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi.

    Çektirdiği kareleri"Farkında olmadan çekilen foto kalp ben" notuyla paylaşan Özberk'in göbeğine kadar uzanan derin göğüs dekoltesi olay oldu.

    Doğal güzelliği ve formda vücuduyla görenleri kendine hayran bırakan 32 yaşındaki oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor #1

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor #2

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor #3

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor #4

    Burcu Özberk sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! Gören dönüp bir daha bakıyor #5


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