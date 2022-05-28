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    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı

    Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Göğüs dekolteli mini bluzuyla poz veren Özberk'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 14:40
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    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı

    Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, dizide canlandırdığı Esra karakteriyle sarsılmaz bir üne kavuştu.

    Partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan ve oldukça yakıştırılan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.

    Bir süre dinlenip sezonun yorgunluğunu atan Özberk, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı tatil pozları ile takipçilerini mest etti.

    Cüretkar kareleri ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yaptı.

    Şu sıralar ekranlara dönmeye niyeti olmayan ve kendine zaman ayırmayı tercih eden oyuncu, cesu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sahil kenarında poz verdi

    Instagram'da 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Burcu Özberk, sahil kenarında köpeğiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

    Paylaşımına ''Canggu bey'' notunu düşen Burcu Özberk'in derin göğüs dekoltesi olay oldu.

    Fit vücudu ve duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan 32 yaşındaki oyuncunun sütyensiz karelerine beğeni ve yorum yağdı.

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı #1

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı #2

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı #3

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı #4

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı #5


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