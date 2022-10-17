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- Burcu Özberk sütyensiz pozuyla alev alev yaktı! "Cesaretin vücut bulmuş hali"
Burcu Özberk sütyensiz pozuyla alev alev yaktı! "Cesaretin vücut bulmuş hali"
- 17.10.2022 - 17:32
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarısıyla hayranlarını büyülüyor.
Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile başrolü paylaştığı dizide Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, o dönemde ününe ün katmıştı.
Başarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Özberk, başrolü paylaştığı İlhan Şen ile adı aşk iddialarına karışmıştı.
İddiaları reddeden ünlü oyuncunun hayatında kimsenin olmadığı biliniyor. Şimdilerde ise kafa dinliyor.
33 yaşındaki ünlü oyuncu Aşk Mantık İntikam dizisi dışında, Afilli aşk, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde de yer almıştır.
Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullandığı dikkat çekiyor. Paylaşımları ise büyük ilgi görüyor.
Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, cesur ve iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Yaz sezonu boyunca tatil yapan Burcu Özberk, ünlü şarkıcı Murat Boz ile birlikte bir sinema filmi projesine başlamıştı.
Proje için bir araya geldikten sonra Murat Boz ile ilgili söylediği olumlu sözler ise gündeme damga vurmuştu.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.
Sütyensiz dekolteli pozuyla olay yarattı
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, sütyensiz giydiği siyah hırkasıyla kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. İşte o poz...
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in bu pozu, takipçilerini büyüledi. "Bu kadın yaşayan peri", "Cesaretin vücut bulmuş hali" gibi yorumlar geldi.