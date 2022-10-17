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Burcu Özberk sütyensiz pozuyla alev alev yaktı! "Cesaretin vücut bulmuş hali"

Burcu Özberk sütyensiz pozuyla alev alev yaktı! "Cesaretin vücut bulmuş hali"

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz pozları ortalığı yaktı geçti. Bakan bir daha baktı. İşte o poz...