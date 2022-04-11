Burcu Özberk ve İlhan Şen sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Yandı buralar'

Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, sarmaş dolaş poz verdi. Dizinin sıkı takipçileri, Özberk ve Şen'in o karelerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde eden Aşk Mantık İntikam dizisi, 43. bölümde final yapmaya hazırlanıyor.

Dizide Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk ile Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen arasındaki uyum, oldukça beğeniliyor.

Esra ve Ozan'dan sarmaş dolaş poz

Her paylaşımıyla olay olan çiftten sarmaş dolaş poz geldi. Dizinin sıkı takipçileri, Ozan ve Esra'nın o karelerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Esra ve Ozan'ın samimi karelerine, ''Harcadınız bu çifti'', ''Yandı buralar'', ''Partnerlik dediğin böyle olur'' gibi yorumlar yapıldı.