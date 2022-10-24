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    Burcu Özberk'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! 'Her zaman güzelmişsin Burcu'

    Burcu Özberk'in eski fotoğrafı sosyal medyay gündem oldu. Oyuncunun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi..
    • 24.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:09
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    Burcu Özberk'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! 'Her zaman güzelmişsin Burcu'

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in eski fotoğrafları sosyal medyada gündeme geldi. Burcu Özberk daha önce herhangi bir işlem yaptırmadığını dile getirmişti. Ünlü oyuncunun bu sözleri üzerine eski fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

    Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun eski halini görenler adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar oyuncunun hep güzel olduğunu ve şimdiki hali ile pek bir farkının olmadığını ifade ederken bazıları ise Özberk'in estetik operasyonlar geçirdiğini iddia etti.

    Birçok dizide rol alan Burcu Özberk 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle yaşamıştır.

    Burcu Özberk in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Her zaman güzelmişsin Burcu #1

    İşte Burcu Özberk'in sosyal medyada dolaşan o eski fotoğrafı..

    Burcu Özberk in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Her zaman güzelmişsin Burcu #2

    Burcu Özberk in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Her zaman güzelmişsin Burcu #3


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