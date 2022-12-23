Petrol
84.34
4.15%
Euro
19.8347
0.18%
Dolar
18.6757
0.07%
Altın
1.079
0.41%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.217
1.51%
BTXN Coin
7.14
1.56%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    • Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk'in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yandı buralar'

    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk'in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yandı buralar'

    Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son paylaşımına beğeni yağdı..
    • 23.12.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 20:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk'in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yandı buralar'

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 33 yaşında olan oyuncu 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya geldi.

    Birçok dizide rol alan Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

    Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı.

    Burcu Özberk sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Oyuncunun instagramda 9.2 milyon takipçisi bulunuyor. Özberk'in son instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı.

    İşte Burcu Özberk'in son instagram paylaşımı..

    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! Yine yandı buralar #1

    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! Yine yandı buralar #2

    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! Yine yandı buralar #3

    Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! Yine yandı buralar #4


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    İran'dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı
    3. Sayfa

    İran'dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı

    BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?
    Yaşam

    BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

    Görüş Bildir