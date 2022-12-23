Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk'in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yandı buralar'

Külotlu çorabıyla mest etti! Burcu Özberk'in siyah mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yandı buralar'

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son paylaşımına beğeni yağdı..

Ünlü oyuncu Burcu Özberk güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 33 yaşında olan oyuncu 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya geldi.

Birçok dizide rol alan Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı.

Burcu Özberk sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Oyuncunun instagramda 9.2 milyon takipçisi bulunuyor. Özberk'in son instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İşte Burcu Özberk'in son instagram paylaşımı..