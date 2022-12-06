Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten Pınar Deniz'i kızdıracak bir beğeni geldi. Deniz'in ödül konuşması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yargı'nın sevilen oyuncusu Pınar Deniz'i Özberk de ti'ye aldı.

Güneşin Kızları, Afilli Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Aşk Mantık İntikam ile şöhretini arttırmıştı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım attığı bilinen Burcu, asıl ününe Güneşin Kızları sayesinde kavuşmuştu. Bu dizide Nazlı karakterini canlandıran oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlamış ve sonrasında Aslan Ailem, Afilli Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol almıştı.

Pınar Deniz'i kızdıracak beğeni geldi!

Ünlü oyuncu, sosyal medyada aktif şekilde Instagram ve Twitter kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek ödül töreninde konuşmasıyla izleyicilerden tepki alan Pınar Deniz'e bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi.

"Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz?"

Özberk, Pınar Deniz hakkında ti'ye alınarak atılan bir tweeti kendi hesabından beğendi. Tweette "Bu videodan sonra kadını bir googlelayayım dedim, bahsettiği film Kanlı Elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes Film Festivali'ne gitmiş." yazdığı görüldü.