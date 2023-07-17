Burcu Özberk'ten internete özel cesur kareler! Dans etti, hayran bıraktı: Yapıyorsun bu sporu Burcu Özberk, yeni dizisi Ruhun Duymaz için dans etti. İnternetten paylaşılan kareler, görenleri bir kez daha oyuncuya hayran bıraktırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Güzel oyuncu Burcu Özberk, uzun süren yaz tatilinin keyfini çıkardı ve ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Murat Boz ile bir film çeken Özberk, şimdi ise FOX ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Şükrü Özyıldız ile Ruhun Duymaz dizisinde partner olan Özberk, sosyal medyada yayınlanan dans videosuyla olay oldu. İnternete özel video Dizinin bir sahnesinde cesur kıyafetiyle dans eden Burcu Özberk, güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kusursuz fiziği ile mankenlere taş çıkaran Burcu, Ruhun Duymaz dizisi ile hayranlarıyla yeniden buluşacak.