Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, sevenlerinden dua istedi. Peki, Burcu Sezginoğlu kimdir?

Bir hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, bu haberi sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Burcu Sezginoğlu fotoğrafın altına, "Herkül’üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım." notunu düştü.

Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük olan eşi Burcu Sezginoğlu, 11 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Peki, Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte, Burcu Sezginoğlu'nun hayatı ve biyografisi..

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu, 36 yaşındadır. Hakkında pek fazla bilgi yer almayan Burcu Sezginoğlu’nun, ticaretle uğraştığı bilinmektedir.

2020 yılının Mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında hayatını birleştirdi.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Yeşilçam'da canlandırdığı kötü adam karakterleri ile hafızalara kazınan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.

Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde rol alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini, Eskişehir'de tamamlamış ve Erzincan ve Erzurum'da vatani görevini yapmıştır.

Gençliğinde, Altay Spor Kulübü'nde ve Ordu Milli Takımı'nda profesyonel olarak voleybol ile ilgilenen Alço, askerliği biter bitmez bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışmıştır.

Daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlenen usta oyuncu, çalıştığı sırada 'Ses ve Hayat' dergilerinin seçmelerine katılmış ve dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı almştır.

İstanbul'a gelince bir süre, Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerindeki fotoromanlarda oynayan Nuri Alço, zamanla o dönemin birçok ünlü markasında mankenlik yapmaya başlamıştır.

1977 yılında sinema sektörüne adam atan Nuri Alço, ilk filmi olan 'Ah Bu Ne Dünya'da Ünsal Emre ve Sevda Karaca ile birlikte rol almıştır.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde ünlenen Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, 'gazoz' ile özdeşleşmiştir. Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiş ve 2020 yılında ise Burcu Sezginoğlu ile hayatını birleştirmiştir.