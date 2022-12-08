Bursa'da minik öğrenci, Sefo’lu seçim vaadini yerine getirdi

Özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçilen Tuana’nın seçim vaadi gereğince rap şarkıcı Sefo, okula geldi. Okul bahçesinde konuşma yapan Sefo, öğrencilerle fotoğraf çektirip, şarkı söyledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan 9 yaşındaki Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcısı Sefo'yu okula getireceğini vadetti.

Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana, başkan oldu.

Bir veli, Tuana'nın vaadini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Başkan yalancı çıkmasın”

Yapılan paylaşımı gören Sefo da “Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra okul yönetimiyle iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek öğrencilerle buluştu.

DHA’da yer alan habere göre okul yönetimi ve okul temsilcisi Tuana ile görüşen Sefo, daha sonra öğrencilere mini konser verdi, fotoğraf çekimi isteklerini de geri çevirmedi.

Bursa'daki öğrencinin seçim vaadini yerine getirmek isteyen Sefo'dan okul ziyareti VİDEO



“Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim”

Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, “Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo'yu getirecektim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim.” dedi.

“Mutluluklarını gördükçe, mutlu oluyorum”

Tuana'nın sözlerinin ardından Sefo, “Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?” diyerek espri yaptı.

Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, “Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe, mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik.” diye konuştu.

“Bugün kızımın vaadini gerçekleştirdi”

Kızının vaadini gerçekleştirmesine vesile olan Sefo'ya teşekkür eden Tuana'nın annesi Semra Ulusoy da “Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün kızımın vaadini gerçekleştirdi. Çok mutluyum. Seçimden birkaç gün önce konuşmasını yaptığında bunu vadetmişti. Kendisi de çok hızlı bir şekilde vaadini yerine getirdi.” ifadelerini kullandı.