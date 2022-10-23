Buse Terim, satışa çıkardığı ayakkabılara gelen eleştirilere tepki gösterdi

Kızının eski ayakkabılarını bir uygulamadan 2.300 TL'ye satışa çıkaran Terim eleştirilere, "İhtiyacı olan birçok aileye yıllarıdır yardım yapan biriyim" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in, kızının ayakkabılarını satışa çıkarması gündeme oturdu.

Buse Terim, ikinci el ürünlerin satışa sunulduğu uygulamaya kızının eksi ayakkabılarını koydu.

Ayakkabılara 2.300 TL fiyat biçen Terim, tepki topladı.

Buse Terim, bu doğrultuda yapılan haberler karşısında öfkesini gizleyemedi.

Sitem dolu ifadeler paylaşan Buse Terim, "yazıyor olmaktan utanıyorum" şeklinde tepki gösterdi.

"İhtiyacı olan birçok aileye yıllarıdır yardım yapan biriyim"

Terim, o ifadelerine şu cümlelerle devam etti;

"Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiç bir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bunu şu anda burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum.





"Çok üzgünüm..."

Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum. Beni, ailemi, yaşantımı, bu konularda ki hassasiyetimi başta sizin çok iyi bildiğinizi düşünüyordum. Çok üzgünüm ve bu haberi yapan ve yayanların da nasıl bir vicdan ile uyuyacağını da çok merak ediyorum."