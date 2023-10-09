Buse Varol annesini paylaştı! Güzelliği sosyal medyanın diline düştü: "20'lik çıtır" Alişan'ın eşi Buse Varol annesi Birsen Özgan ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Varol'un annesinin güzelliğine sosyal medyadan yorum yağdı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Varol, hayranlarıyla sosyal medya sayesinde kopmuyor.

Hem kendisini hem de ailesini paylaşn Buse Varol'un annesinin güzelliği gündeme geldi.

Annesiyle olan karesini paylaşan Varol, filtreyi abartınca hayranlarının diline düştü.

Buse Varol ve annesinden yeni kare

Buse Varol, filtreyi abartınca annesi Birsen Özgan 30'lu yaşlarına geri döndü. Özgan'ın görüntüsü takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Varol'un gönderisine; 'Hangisi anne?', 'Böyle anne mi olur?', 'Buse abla gibi annesi de kız kardeşi', 'Annesini kardeşi sandım', 'Buse annesinden yaşlı duruyor' gibi yorumlar yapıldı.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından kurtulmuş, incelme sürecini de sosyal medya sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.