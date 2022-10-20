Buse Varol hüngür hüngür ağladı! Anlattıklarını duyanların yüreği burkuldu

Alişan ve kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş hakkında konuşan Buse Varol, gözyaşlarını tutamadı. Güzel ismin anlattıkları, okuyan herkesi hüzünlendirdi.

Alişan mkardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti ve aile için zor günler başladı. Buse Varol'un yanından ayrılmadığı Alişan, uzun bir süre kendisini toparlayamadı.

Sık sık kardeşinin mezarına giden ve gözyaşlarına boğulan türkücü, kardeşinin kızlarına ise babalık yapıyor.

Eyşan ve Ceylan'ı kendi kızı gibi sahipenen Alişan, tüm Türkiye'nin de gönlünde taht kurmayı başardı.

Yaşadığı zor günleri atlatan ancak yüreğindeki kardeş acısına derman bulamayan Alişan'ı eşi Buse Varol anlattı.

Bir dönem Alişan ile boşanma aşamasına gelen ancak evliliğini kurtaran Buse Varol, anlattıklarına dayanamadı ve gözyaşlarna boğuldu.

Buse Varol'un Selçuk Tektaş'tan sonra Alişan'ın yaşadıklarını anlatması, röportajı okuyan herkesi de duygyulandırdı.

İki gözü iki çeşme

Eşiyle zor dönemler geçirdiğini ve ilişkilerinin şimdi iyi gittiğini söyleyen ve bu konuda konuşmak istemeyen Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.

"Yaşamayan anlayamaz"

Buse Varol Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra çok zorluk yaşadığını söyleyerek, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum.

Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz. Benim çocuklarım amcasını göremeyecek hiç anısı olmayacak bu kötü bir şey" dedi.

Buse Varol Alişan'ın sorumlulukları olduğunu söyleyerek hayata dönmek ve çalışmak durumunda olduğunu da ifade etti. Ağlayarak, "Kapanmayacak bir yara" diyen Varol "Umarım acısı hafifler." dedi.