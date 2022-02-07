Buse Varol ile Alişan arasında neler oluyor? 'Davet edilmedim' deyince...

Buse Varol ile Alişan arasında neler oluyor? 'Davet edilmedim' deyince...

Buse Varol ve Alişan'ın arasında kriz olduğu, çiftin boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ayrı ayrı doğum günü kutlaması sonra gelişen olaylar hakkında Buse Varol ilk kez konuştu.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ani ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan, teselliyi eşi Buse Varol'da buldu.

İkili yaşana ani ölüm sonrası uzun bir süre ortalıkta gözükmezken, birkaç defa boşanma haberleri gündeme geldi.

Bu haberlere ilişkin her defasında açıklama yapan ve yalan olduğunu söyleyen çift, kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmedi.

Buse Varol kızının doğum günü için bir otelde parti düzenlerken, bu partide Alişan ve ailesi yer almadı.

Bu durum sosyal medya kullanıcıları ve birçok magazin sayfasının dikkatini çekerken, "Bu sefer kesin boşanıyorlar" yorumları yapılmaya başlandı.

Bu partinin ardından Alişan'ın Selçuk Tektaş'ın evinde bir doğum günü daha yapması ve Buse Varol'un yer almaması olayları iyice körükledi.

Sessiz kalan çiftten Buse Varol, 2. Sayfa programına özel açıklamalar yaptı ve herkesi bir hayli şaşırttı.

BUSE VAROL İLE ALİŞAN BOŞANIYOR MU?

2. Sayfa programına açıklamalarda bulunan Varol, şunları söyledi:

"Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonradan istemediler.

Tabii ki saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla ve asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Beni davet etmedi kimse eve.





Asla ben böyle bir kız değilim. Gerçekten sorun yok. Saygı duyuyorum hepsinin acısına ama Eliz bir daha 1 yaşına giremeyecek. Gerçekten sorun yok, Alişan bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine olsun istedim."



