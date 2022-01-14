Buse Varol kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Eliz hık demiş burnundan düşmüş...

Buse Varol kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Eliz hık demiş burnundan düşmüş...

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Buse Varol, geçtiğimiz aylarda eski haliyle gündem olmuştu. Son zamanlarda kızı Eliz'i paylaşan oyuncu, bu defa kızıyla arasındaki benzerlikle adından söz ettirdi.

Alişan ile evlenerek mutlu bir yuva kuran güzel ve başarılı oyuncu Buse Varol, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk çocuğu erkek olan ve adını Burak koyan Varol-Alişan çifti, ikinci çocukları kız olunca adını Eliz koydu.

Burak babası Alişan'a benzerken, kızları Eliz ise annesi Buse Varol'un kopyası gibi... Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kızı ve oğlu ile olan karelerini paylaşıyor.

Oğlu Burak olan karelerini daha sık paylaşan Varol, geçtiğimiz günlerde kızı Eliz'le en net fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Buse Varol'a benzeyen küçük Eliz tatlılığı ve gözlerinin güzelliği ile sosyal medya kullanıcılarını etkiledi.

Sosyal medya kullanıcıları Buse Varol ve kızının fotoğraflarını beğenirken, yorum yapmayı ise ihmal etmedi.

BUSE VAROL'UN KIZI KOPYASI ÇIKTI

Buse Varol'un kızı Eliz, tatlılığı ile sosyal medyayı paylaştı. Varol nazar boncuğu emojisi ile kızını paylaşırken, takipçileri ise yorum yağmuruna tuttu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Küçük Buse" derken bazıları ise "Buse kendisinden bir tane daha doğurmuş" yorumunu yaptı.

ESKİ HALİ UZUN SÜRE KONUŞULDU

Buse Varol'un hayranları yıllar önce çekilmiş karelerini görünce şoke oldu. 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer alan Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı.

Daha sonra oyunculuk teklifleri alan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Oyuncu daha sonra "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" ses getiren projelerde rol aldı.