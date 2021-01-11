Buse Varol kimdir? Alişan’ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Buse Varol, Alişan ile bir dizi projesinde tanışmış, çift kısa bir süre sonra evlilik kararı almıştı. Peki Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk kariyerine ara veren Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, eşi Alişan'ın Demet Akalın ile birlikte sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Buse Varol, Arka Sokaklar, Tozlu Yollar ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştı. Peki, oğlunu kucağına aldıktan sonra setlere ara veren ve ikinci bebeği için gün sayan Buse Varol kimdir? Alişan’ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli?

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı.

”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat verdi.

2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi.

Buse Varol ve Alişan'ın Burak isminde çocukları oldu. Ünlü çift ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

ALİŞAN VE BUSE VAROL NASIL TANIŞTI?

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’dan nikaha üç ay kala ayrılan Alişan, aynı dizide rol aldığı oyuncu Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşayan çift, önceki akşam Rumeli Balıkçısı çıkışı objektiflere el ele poz verdi.

Alişan, “Nasıl tanıştınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Oyuncuların tanışma toplantısında Buse’yi görür görmez çok beğendim. Buse sonra tesadüfen bizim kafeye gitmiş. Babam bana ‘Oğlum dizide ne güzel kız var, niye arkadaş olmadın’ dedi. Ben de Buse’ye Instagram’da DM’den (direk mesaj) yürüdüm. Telefon numarasını istedim.”