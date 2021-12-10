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Buse Varol'un değişimin tadına bakmadan önceki halleri şoke edebilir

Buse Varol'un değişimin tadına bakmadan önceki halleri şoke edebilir

Alişan'ın eşi Buse Varol, ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce birçok yapımda yer alan Varol, bu sefer oyunculuğu ile değil ortaya çıkan eski kareleri ile gündem oldu.