Buse Varol'un kızı Eliz'i görenler şoke oldu! Annesinin kopyası...

Buse Varol'un kızı Eliz'i görenler şoke oldu! Annesinin kopyası...

Çağla Şikel dün çocukları ile birlikte Alişan'ı evinde ziyaret etti. Şikel o anları sosyal medyadan yayınlarken, Eliz'i görenler ise şaşırdı. Küçük kız annesi Buse Varol'a benzetildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, oldukça zor günler geçiriyor.

Sık sık kardeşinin mezarına giden ve yeğenlerine babalık yapan Alişan'ı, yakın dostu Çağla Şikel yalnız bırakmıyor.

Şikel dün çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte Alişan'ı evinde ziyaret ederken, hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın çocukları Eyşan ve Ceylan yine türkücünün yanındaydı.

Alişan yeğenleri ve çocukları ile eğlenceli anlar geçirirken, Çağla Şikel ise sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Şikel'in yaptığı paylaşımlar takipçilerinden tam not alırken, Buse ve Alişan'ın kızı Eliz ise herkesi şaşırttı.

ELİZ ANNESİNİN KOPYASI

Kendi oğulları, Alişan'ın çocukları ve yeğenleriyle keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel, Eliz'le yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Eliz'le çektiği videoyu paylaşan Şıkel, "Buse kendinden bir tane daha doğurmuş." notunu düştü.

Şikel'in paylaşımını görenler ise "Küçük Buse" yorumlarını yaptı.